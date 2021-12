Marracash: sold out anche le date di Roma e Catania. Nuova data nella Capitale

Dopo il recente slittamento a maggio 2022, il tour nei palazzetti di Marracash ha registrato nuovi sold out e ha raddoppiato la data al Pala Sport di Roma, dove il King del rap si esibirà anche il 2 giugno. I biglietti per questo nuovo concerto saranno disponibili a partire dalle 18.00 di oggi (mercoledì 1 dicembre). Invece, entro il 30 dicembre, verrà comunicata la data del recupero del live all’Arena di Verona, che è stata spostata ma rimane confermata come tutti gli altri appuntamenti del tour.