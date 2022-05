Marina Rei e Carmen Consoli: due amiche, un duetto, Un momento di felicità

“La smania di rincorrerci nel tempo...Scaldarsi sotto il sole per restare più vicino. Guardarsi e riconoscersi per come siamo. Bastava così poco, quello che volevo, soltanto un momento di felicità”, sono alcuni versi del brano, che si muove tra sonorità acustiche e un testo riflessivo e penetrante.

“Un momento di felicità” è stato interamente scritto, suonato e prodotto da Marina Rei e Carmen Consoli. La canzone prende forma dalle chitarre e dal basso di Carmen e da batteria, hammond, pianoforte e percussioni di Marina. La musica segue il suono delle parole e si insinua dolcemente tra i versi che cantano il senso della perdita e un nuovo viaggio nel futuro.