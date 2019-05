Mentre la prima tranche del suo tour è ancora in atto, Marco Mengoni guarda già avanti. Dopo le date estive già annunciate, infatti, #MengoniLive2019 torna anche in autunno con nuove date in Italia e all'estero. Radio Italia è radio ufficiale.

L'annuncio è arrivato ieri sera (martedì 21 maggio), direttamente dal palco del Mandela Forum di Firenze, dove è andata in scena l'ultima data della prima leg del tour, che si avvia alla conclusione. Ecco il video, con il cantante che, insieme ai fan che hanno riempito per l'ennesima volta il palazzetto, rivela a sorpresa tutte le tappe autunnali del #MengoniLive2019.

Di seguito, i nuovi appuntamenti italiani che si aggiungono al calendario: il 6 novembre al Pala Evangelisti di Perugia, l'8 e il 9 al Mediolanum Forum di Milano, il 12 al Grana Padano Arena & Theatre di Mantova, il 14 alla Zoppas Arena di Conegliano, il 17 alla Vitrifrigo Arena di Pesaro, il 19 al Nelson Mandela Forum di Firenze, il 22 al Palazzo dello Sport di Roma, il 26 al Palacalafiore di Reggio Calabria e il 28 al Pal'Art Hotel di Acireale.

Quindi, la nuova tranche sbarcherà all'estero con altre 4 date, in programma nel mese successivo, in Germania, Spagna e Inghilterra: l'8 dicembre a Francoforte, il 10 a Colonia, il 15 a Barcellona e il 18 a Londra.

I biglietti saranno disponibili a partire dalle ore 16.00 di venerdì 24 maggio, in tutti i punti vendita autorizzati.

Radio Italia, nelle vesti di radio ufficiale, accompagnerà ancora Marco in questa nuova avventura, dopo il grande successo di questi mesi, con 25 date che hanno radunato oltre 200mila spettatori a colpi di sold out. All'appello, mancano ancora i live in programma stasera ancora a Firenze, il 24, 25 e 26 maggio a Verona, il 29 a Rimini e il 30 a Bologna.

Prima di ritornare sul palco a novembre, però, Marco Mengoni ha già annunciato anche gli appuntamenti estivi di “Fuori Atlantico_Attraversa La Bellezza”, con 5 concerti in 5 location speciali per valorizzare natura, arte e bellezza.