Marco Mengoni: Sanremo 2023, la Luna, la sfida a Gazzè e Radio Italia Live

GLI ALBUM. Marco Mengoni sta realizzando una trilogia: dopo “Materia (Terra)” e “Materia (Pelle)” si attende il terzo disco. Cresce così l’attesa per l’ultimo capitolo: “Il progetto ‘Materia’ è in costante evoluzione”, ci ha spiegato, “Volevo mostrare tre lati molto diversi, avendo degli input differenti, ad ogni disco. ‘Terra’ sicuramente, musicalmente, strizzava un po’ l’occhio alla musica soul e afroamericana: è un disco che è stato registrato per la maggior parte dei pezzi in presa diretta come si faceva una volta. Per il secondo capitolo ‘Pelle’ potrei dire: contaminazione. E il terzo disco me lo dovrete spiegare voi, anche perché è in lavorazione, sta sbocciando, nascendo. Era già nato perché comunque di base le idee le avevo molto chiare, però come ho detto prima è in evoluzione, quindi aspettiamo cosa ci sarà di ‘cucinato’ per poi decidere anche il sottotitolo del disco stesso”.