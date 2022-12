Il doppio regalo di Marco Mengoni per il 25 dicembre, Natale e compleanno

CARO AMORE LONTANISSIMO. La traccia, in uscita su tutte le piattaforme digitali il 25 dicembre, fa parte delle musiche del film “Il Colibrì”: “È un regalo che ho ricevuto con rispetto, stima e amore”, spiega Marco Mengoni, “Una canzone a cui sono molto legato, piena di grazie e d’affetto. Un dono, che ho pensato di rivivere tutti insieme. Vi aspetto sul mio profilo TikTok il giorno di Natale (…o il mio compleanno!) alle 19, per rivivere i momenti in studio durante la registrazione”. In quell’occasione ci saranno anche immagini inedite.