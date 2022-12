Marco Mengoni: prima di Sanremo, arriva il Quarto Platino per Atlantico

Marco Mengoni si è regalato una bella soddisfazione nella settimana in cui verrà annunciato il titolo della canzone con cui parteciperà a Sanremo 2023. Ma non è l'unico ad essere premiato dalla FIMI questa settimana: ci sono riconoscimenti anche per Alessandra Amoroso, Tiziano Ferro e tanti altri artisti che potete ascoltare su Radio Italia solomusicaitaliana.