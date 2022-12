Elisa, quanti ospiti a Milano! Da Ligabue a Emma, da Mahmood a Sangiorgi...

A confermare che fosse un live più speciale del solito, poco dopo, ci ha pensato l’arrivo di Mahmood: il suo duetto in “Rubini”, anticipa quello tra Elisa ed Emma sulle note de “L’anima vola”: “Su quel palco ci salgo lo stesso, ma niente è più come prima senza di te”, scriverà la stessa Emma, poco dopo la sua esibizione, parlando del papà scomparso a inizio settembre. “Eri la mia ancora e il mio porto sicuro. Canto per sopravvivere. Canto solo per te. Perché io adesso non sento niente”.