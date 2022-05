Marco Mengoni: nonostante il crociato, sarà a Radio Italia Live - Il Concerto

L’artista ha in programma i suoi concerti negli stadi con noi di Radio Italia solomusicaitaliana come Radio Ufficiale e questo sabato, 21 maggio, sarà tra i protagonisti di Radio Italia Live - Il Concerto in Piazza Duomo a Milano: le prove del cast iniziano oggi, continuano domani e il tutto culminerà nel grande evento musicale gratuito di dopodomani sera.