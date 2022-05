Marco Mengoni e Elisa: un’occasione per sentirli insieme e una per vederli

Marco Mengoni, dopo il successo del #MengoniLive2019 - Atlantico Tour, nell’estate 2022 sarà inoltre protagonista di due concerti eccezionali, i suoi primi live negli stadi per cui sono stati già venduti oltre 70mila biglietti. Un’esplosione di energia e condivisione con il suo pubblico, in una dimensione per Mengoni fino ad ora inedita: #MarcoNegliStadi sarà il 14 giugno 2022 a Villa Manin a Codroipo per la data zero, il 19 giugno 2022 allo Stadio San Siro di Milano e il 22 giugno 2022 allo Stadio Olimpico di Roma. I biglietti sono disponibili online. Radio Italia solomusicaitaliana è la Radio Ufficiale del tour.