Marco Mengoni: la festa per il nuovo album e il video del nuovo singolo con Elodie

Ieri sera (giovedì 25 maggio), al release party c’era anche un altro artista, emergente, con cui Marco Mengoni ha collaborato per una traccia del terzo e ultimo capitolo di Materia. Si tratta di Jeson che, su Instagram, ha raccontato come è nata Lasciami Indietro, la numero 9. “Ho conosciuto Marco questo inverno, lavorando a un brano come autore”, ha iniziato. “Mi ha ricontattato qualche mese dopo dicendomi che voleva inserirlo nel suo nuovo album e chiedendomi se avessi voluto farne parte anche come artista”, ha aggiunto. Jeson non ci poteva credere, neanche alla fine della registrazione. “Lavorare con lui è stato un onore e un’esperienza bellissima, perché ho avuto modo di conoscere la sua persona al di là dell’artista che è”, ha concluso.