Marco Mengoni: in Materia (Pelle) Rappresentante di Lista, Bersani e Bresh

1 No Stress – Prod. Zef

2 In Città – Prod. Mace

3 Attraverso Te (Feat. La Rappresentante di Lista) – Prod. Simon Says

4 Tutti i miei ricordi – Prod. DRD

5 Chiedimi come sto (Feat. Bresh) – Prod. Zef e Marz

6 Migliore di me – Prod. B-CROMA, E.D.E., Populous

7 Unatoka Wapi – Prod. C. Crisci

8 Neruda – Prod. Simon Says

9 Parlami Sopra – Prod. Sixpm, Témé Tan, Noza

10 Appunto 3. 16-03-2022 – Prod. B-CROMA

11 Respira – Prod. Témé Tan e Noza

12 Appunto 4. 27-06-2022 – Prod. B-CROMA

13 Ancora una volta (con Samuele Bersani) – Prod. E.D.D.

14 Caro amore lontanissimo – Prod. E.D.D. (disponibile solo su Cd)

15 Chiedimi come sto – Prod. Zef e Marz (disponibile solo su Cd)