Marco Mengoni: il quinto platino per Materia e un nuovo duetto in arrivo

Per festeggiare il quinto Platino di "Materia", la trilogia di album ricca di successi come “No Stress”, “Tutti i miei ricordi” e “Due Vite”, Marco Mengoni ha “chiamato un amico”. Il cantante di Ronciglione ha condiviso una foto in compagnia di Franco126, con il quale ha collaborato per una versione inedita di “Un'altra storia”, brano già contenuto in "Materia (Prisma)". Il duetto sarà disponibile da venerdì (22 settembre).