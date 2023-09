Premio EarOne Airplay ai Pinguini Tattici Nucleari e ai The Kolors

Oltre al premio EarOne Airplay 2023, nel corso della manifestazione, i The Kolors hanno ottenuto anche un riconoscimento per le vendite di “Italodisco” e il premio TIM Summer Hits. Per i Pinguini Tattici Nucleari, invece, insieme al premio EarOne Airplay 2023, sono arrivati altri cinque riconoscimenti: tre per i Dischi di Platino dell’album “Fake News” e dei singoli “Rubami la Notte” e “Ricordi”, uno per i 600mila biglietti venduti con i live e uno come tour dell’anno assegnato da Assoconcerti.