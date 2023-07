Marco Mengoni, il concerto di Milano: 2 ore e 20 in duetto con San Siro

Insomma, se fosse stata l’ultima canzone, il pubblico sarebbe stato pronto, ma per fortuna non lo è. La scaletta scorre rapida, attraverso canzoni di enorme significato come “Ti ho voluto bene veramente”. “Questa canzone mi fa pensare a tantissime cose, errori che ho fatto nella vita. Voglio condividere con voi questo: sto provando a verbalizzare con le persone che sono vicine a me quanto le amo. Non perdete tempo, non fate come me. Crediamo che la vita sia infinita, ma ce n’è una sola. Ho viaggiato in questo tour per tutta Italia, grazie a voi ho avuto l’opportunità di fare delle esperienze incredibili e vivere belle emozioni. A San Siro l’anno scorso non riuscivo a dire una parola, quest’anno è andata meglio”. Poco dopo però, sulle note di “Guerriero”, Marco ha la voce rotta dall’emozione. Ma tanto ci sono i fan a “dargli forza sempre”.