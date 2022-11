Marco Masini racconta i suoi grandi amori (e tanto altro)

(Marco Masini) “Ho fatto un viaggio nei miei 58 anni. A questa età si vedono le cose diversamente. Di questi 58 anni, 17 anni li ho passati ad amare mia mamma (che poi è andata via); gli altri ad amare mia sorella e mio padre che ha interpretato benissimo entrambi i ruoli. Mi ha guidato. Mi ha dato le linee guida per diventare un po’ più consapevole, maturo. L’altro affetto, il mio pubblico, è arrivato negli anni 90. Il pubblico è fondamentale per un cantautore, perché dà voce a ciò che scrive. Il libro riguarda me, ma anche loro, i miei fan. La mia vita all’insegna di un sogno”.