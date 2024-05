Gli ultimi risultati dell’artista si inseriscono nella serie di certificazioni rilasciate anche questa settimana dalla Federazione Industria Musicale Italiana: tra gli album, per esempio, troviamo l’Oro di “Ferite” di Capo Plaza. Tra i singoli, spicca il doppio Platino per la versione digitale della storica “Maledetta primavera” di Loretta Goggi, così come il Disco di Platino per un altro pezzo datato come “Un nuovo bacio” di Gigi D’Alessio. Lo stesso riconoscimento è stato assegnato anche a tre brani che, in realtà, non sono mai stati singoli: “Tetris” dei Pinguini Tattici Nucleari, “Gli altri (Giorni stupidi)” di Marracash e “Niente canzoni d’amore” di Elodie; infine “Le sei e ventisei”, successo di Cesare Cremonini del 2008, brilla d’Oro.