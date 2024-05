Mahmood, in concerto per la prima volta al Fabrique: la scaletta e gli ospiti

In un’oretta e mezza di live, Mahmood ha proposto i suoi più grandi successi: da Gioventù Bruciata, con cui nel 2018 si è garantito l’accesso diretto a Sanremo, a Soldi, con cui nel 2019 ha vinto il suo primo Festival, fino a Tuta Gold, con cui lo scorso febbraio ha partecipato nuovamente alla kermesse. Il Fabrique, totalmente sold out, gli ha fatto da coro in queste canzoni, ma anche in Inuyasha, Brividi, Dorado e nelle più recenti contenute nel nuovo album Nei letti degli altri. Il club milanese infatti non si è fatto trovare impreparato su Paradiso che ieri sera il cantante ha interpretato insieme ai colleghi e amici Chiello e Tedua.