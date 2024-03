“Nei letti degli altri” si riprende la vetta dopo aver già debuttato al primo posto in classifica un paio di settimane fa. Il disco, in cima anche nella graduatoria specifica con CD, vinili e musicassette, segue il successo di “Tuta gold”: il brano presentato al Festival di Sanremo 2024 è ancora molto ascoltato e scaricato, come conferma la seconda posizione tra i singoli.