Rose Villain: “La prima persona a cui ho detto dei Coldplay? Papà”

Dopo le tenebre del mondo di “Radio Gotham”, Rose Villain aveva necessità di rifiorire. Per questo ha deciso di intitolare il nuovo album “Radio Sakura”, in onore del fiore di ciliegio giapponese. Per questo, le abbiamo chiesto quale canzone fosse sbocciata naturalmente e quale ha richiesto un po’ più di cure. “Hattori Hanzo, che è il pezzo con Madame, è la finestra su tutto il disco. È anche bello il feat tra due donne, che siamo un po’ come i fiori: abbiamo resilienza e delicatezza. ‘Brutti Pensieri’, invece, è stata più difficile da scrivere e da registrare. È molto emozionante per me quel pezzo”, ha detto l’artista.