Mahmood: “Anche Tiziano Ferro ha ballato Tuta gold? È un onore”

Se non fosse chiaro, Mahmood non si ferma un attimo e non ha intenzione di farlo. Non poteva mancare, quindi, a RADIO ITALIA LIVE - IL CONCERTO: l’appuntamento è questa sera, dalle 20.40, in Piazza Duomo a Milano. Potrete seguire tutto in diretta su Radio Italia solomusicaitaliana, Radio Italia TV, in streaming su radioitalia.it e in contemporanea anche su Sky Uno, in streaming su NOW e in chiaro su TV8.