Mahmood, un fan sale sul palco durante il concerto: ecco come è andata - VIDEO

Mahmood si sta attualmente dedicando al suo "European Tour 2024", iniziato lo scorso 4 aprile in Lussemburgo. La serie di live, di cui la maggior parte delle date è sold out da tempo, sta raccogliendo a sé i moltissimi fan sparsi per il continente. Durante uno degli appuntamenti, precisamente quello di ieri (18 aprile) a Stoccarda, in Germania, è avvenuto un fatto peculiare: un fan, eludendo la sorveglianza, è riuscito a salire sul palco e ha ballato vicino all'artista.