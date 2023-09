Madame: dove e quando si svolgerà la Data Zero del tour nei teatri

Insomma il 2023 è un anno ricco di prime volte per Madame e non solo. Sabato (23 settembre), l’artista si è infatti esibita a uno degli eventi musicali più attesi in Italia, ovvero all'appuntamento milanese del Marrageddon, il primo festival di rap in Italia con Marracash come direttore artistico. La coppia ha cantato L’anima. La cantautrice sarà protagonista anche dell’appuntamento napoletano del Marrageddon, in programma sabato (30 settembre) all’Ippodromo di Agnano. In questa occasione proporrà più di un brano.