Madame annuncia il nuovo tour estivo

Madame ha annunciato le date del suo nuovo tour estivo. Il primo live è in programma l'8 luglio al Sonic Park di Stupinigi di Nichelino (Torino); l'ultima data allo Sferisterio di Macerata, a fine agosto. Tutte le location scelte per l'occasione saranno all'aperto, per regalare ai suoi fan grandi notti d'estate e grande musica.