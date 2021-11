Måneskin, dal trionfo americano ai 7 Platini con gli ultimi album

È l'ennesimo successo in un periodo davveroper i Måneskin, che arrivano dalla grande apertura per i. “Che notte. Il più bel ricordo di sempre”, hanno commentato, pubblicando duecon: il primo ha voluto anche ringraziare personalmente la band romana in italiano , sul palco, prima che il live degli Stones iniziasse. Proprio oggi, inoltre, Jagger ha ripreso unainsieme a loro, parlando di una "" a Las Vegas.