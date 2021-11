Måneskin, che live prima dei Rolling Stones! Mick Jagger sul palco: “Grazie ragazzi”

Ora Damiano, Victoria, Thomas e Ethan sono attesissimi al loro ritorno in Italia e in Europa. Prima, il “Loud Kids on Tour”, con 16 date già sold out in tutto il continente e in programma tra febbraio e marzo del 2022. Poi, sarà il momento del grande tour che porterà i Måneskin per la prima volta dal vivo nei palazzetti italiani: compresa la prima data a Bologna il prossimo 20 marzo, parliamo di 13 appuntamenti che, anche in questo caso, sono tutti esauriti. Il 9 luglio, infine, saranno protagonisti dello speciale concerto-evento al Circo Massimo di Roma.