Måneskin, 2 eventi in Italia a luglio: Olimpico a Roma e San Siro a Milano

Intanto i Måneskin, fotografati in alto da Tommaso Ottomano, si stanno preparando al Loud Kids Tour che, dopo la partenza il 26 ottobre da Città del Messico, con un tutto esaurito, li vedrà esibirsi in Nord America prima di tornare in Italia il 23 febbraio 2023 e da lì toccare tutta Europa. La tournée conta a oggi, su 57 date in totale, ben 41 sold out tra cui Londra, Parigi, Los Angeles, entrambe le date di San Francisco ed entrambe quelle di New York.