Måneskin: è ancora boom di concerti sold out e nomination mondiali

Poi ci sono i riconoscimenti mondiali. I Måneskin hanno appena ottenuto ben quattro nomination agli American Music Awards 2022 come “New Artist Of The Year”, “Favorite Rock Artist”, “Favorite Pop Duo or Group” e “Favorite Rock Song” con “Beggin’”, due nomination agli MTV Europe Music Awards 2022 nelle categorie “Best Rock” e “Best Italian Artist”. Inoltre anche la colonna sonora originale del film “Elvis”, a cui hanno collaborato con il brano “If I Can Dream”, è in nomination nella categoria “Favorite Soundtrack”.