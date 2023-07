Lucio Battisti: Milano gli dedica tre giorni

In occasione del 25° anno dalla scomparsa di Lucio Battisti e degli 80 dalla sua nascita, nasce a Milano una manifestazione per ricordare la figura del cantautore: si tratta di "Quel Gran Genio", una rassegna di eventi sparsi per il territorio milanese e che si svilupperà dal 29 settembre al primo ottobre 2023. "Quel Gran Genio" ripercorrerà tutta la discografia del cantautore, dai primi 45 giri della fine degli anni '60, diventati grandi successi popolari, fino ad arrivare alla svolta elettronica dei cosiddetti "dischi bianchi" con Pasquale Panella, cinque album rappresentativi di un nuovo modo di fare canzone.