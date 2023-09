Luciano Ligabue: svelata la tracklist del nuovo album “Dedicato a noi”

L'album, registrato e mixato a Correggio, si aprirà con “Così come sei”, il brano svelato in anteprima dal vivo durante i concerti di luglio negli stadi, all’Olimpico di Roma e a San Siro. Come Ligabue aveva già anticipato, la traccia è nata come sequel di “Salviamoci la pelle”, che nel 1991 aveva aperto “Lambrusco, coltelli, rose e pop corn”. La traccia numero 7, un numero a cui Luciano è molto legato, è "Quel tanto che basta". Il brano è stato scritto a Parigi, nella camera d'albergo dove l'artista aveva trascorso una settimana per aver contratto il Covid durante il suo ultimo tour europeo dell'autunno 2022.