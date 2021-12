Luciano Ligabue e il fratello Marco ricordano il papà a 20 anni dall'addio

Il pensiero di Marco invece è questo: "Papà, tu si che sapevi fischiettare. Eri bravissimo anche a sorridere, a salutare tutti in paese, a mettercela sempre tutta, ma come fischiettavi tu... Sono passati 20 anni da quando te ne sei andato e quasi non mi sembra vero; oggi a pranzo, con tutta la family, mi sa che parleremo ancora tanto di te. Chissà come ti starai godendo da lassù i nostri figli, i tuoi nipotini. Chissà se sarai orgoglioso di quello che stiamo combinando io e Luciano. Chissà se riderai guardando i video matti che faccio a Mamma Rina. Chissà come avresti affrontato tu questi tempi duri di pandemia. Sai che un'idea ce l'ho? Fischiettando. Ti voglio bene papà".