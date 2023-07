Lo spettacolo di Mr.Rain a Palermo è da “fine del mondo”!

Rain si è abituato a condividere il palco, così richiama Sangiovanni per dare vita a “La fine del mondo”, come l’ultimo singolo che cantano insieme in questa estate. È solo l’ultimo tassello di un 2023 da favola per il ragazzo che scrive solo quando piove: “Tutte queste persone mi hanno donato una felicità enorme. Sapere che, in qualche modo, ho contribuito ad aiutare qualcuno è la mia vittoria personale”, è il suo messaggio a Luca & Paolo, nuovamente in abiti eleganti, prima di salutare dando appuntamento al tour estivo e alla data speciale al Forum di Milano il prossimo autunno, proprio un giorno prima del suo compleanno.