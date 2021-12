Litfiba, l’ultimo tour. Piero e Ghigo: "Una festa per i nostri 40+2 anni"

IN GIRO PER IL MONDO. I Litfiba si sono anche divertiti tantissimo: ne sono successe di tutti i colori, dall’Australia alla Russia, dal Canada al Messico e in tutta l’Europa. Ecco 3 aneddoti irripetibili:

- "Nella Germania dell’Est ci sequestrarono: ci fermammo in un autogrill dove davano acqua e gulasch di Stato in un bicchierino di plastica con una brodaglia e qualche pezzettino di carne. Il progetto era fare un video-documentario del nostro tour nella Germania dell’Est: il regista ci fece delle riprese con dietro delle torrette militari e subito arrivarono le guardie, si presero quella cassetta super8"

- "Con i CCCP, dopo aver fatto dei concerti in Salento con loro e dei gruppi russi, andammo in Russia nel 1989, un anno abbastanza importante, sull'aereo c’eravamo solo noi i Rats e 50 persone di un gruppo folk ucraino. L’atterraggio a marzo a Mosca sul ghiaccio fu a zig zag, baciammo la terra. Fummo accolti e ci dettero Svetlana, la traduttrice, era una del KGB che ci controllava. Ci prelevava al mattino e ci riportava in albergo la sera chiudendo le porte a chiave ma noi scappavamo: l’hotel Cosmo, riservato agli stranieri, era un girone infernale con la polizia al pian terreno, prostitute e l’unico bar di Mosca dove si potesse bere la vodka. C’erano scene davvero infernali, tra russi ubriachi fradici che davano noia alle ragazze occidentali dell’hotel e 50 bellissime donne russe fuori dall'albergo che cercavano marito. Abbiamo capito che il socialismo reale sulla carta è bello, ma si scontrava con la natura umana, c’era una corruzione che faceva impressione, lì stavano bene i dirigenti del partito, non certo il popolo che viveva con 200 rubli al mese"

- "In Australia fummo invitati a suonare al Festival dei Due Mondi a Melbourne, ma ci ritrovammo in a testa in giù con il rischio di investire un canguro"