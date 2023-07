Ligabue, un Mercoledì da Leoni a San Siro: i video del concerto a Milano

“Ho ancora la voglia, e quella basta e avanza”, aveva detto sul palco in chiusura del nostro RADIO ITALIA LIVE – IL CONCERTO a Palermo neanche una settimana fa. La metterà in campo, come al solito col suo stile inconfondibile, a partire dal 22 settembre in poi quando pubblicherà il nuovo album “Dedicato a noi”, che pare sia quello a cui ha lavorato di più in carriera. Conterrà 11 canzoni tra cui l’inedito “Così come sei”, il seguito di “Salviamoci la pelle” che ha spoilerato dal vivo a Milano.