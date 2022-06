Ligabue ringrazia per il concerto a Campovolo. “È stato impagabile”

Ligabue ed Elisa hanno proposto A modo tuo, brano scritto da lui e donato a lei. Elisa ha ringraziato Ligabue per il regalo che le ha fatto ieri sera, ma soprattutto per quello che le ha fatto anni fa, donandole questa canzone che parla di quanto sia difficile, ma necessario, lasciare andare poco alla volta i propri figli. “Mi hai fatto più di un regalo, e questa canzone è forse quello più grande. Più provo a crescere e più sento ogni verità dentro a questo testo. Più i miei figli prendono centimetri in altezza e in libertà e più quel 'a ogni compleanno vai un pó più via da me' mi appartiene. Un giorno mi hai detto 'goditi tutto ' e io non so se ne sono sempre capace, ma da quel giorno ci provo un po' di più. Stasera in quel mare di emozioni e di bellezza ho proprio desiderato e sperato che fossi tu a goderti tutto. Oggi tutti i regali erano per te. Grazie Luciano, per tutto quello che sei. Questa era a modo nostro”, ha scritto Elisa su Instagram.