Ligabue presenta il nuovo album: “Ecco perché abbiamo bisogno di un noi”

Questo album è nato in un momento in cui stavo facendo i conti su come siamo messi. Siccome di inizi di decenni ne ho visti qualcuno, ovvero sei: questo, a conti fatti è il più terribile. Ci sono la pandemia, l'inflazione, la crisi climatica, la guerra in Ucraina, i ragazzi della Generazione Zeta che vanno dallo psicologo, i femminicidi, gli stupri. Questa situazione ci fa sentire tutti più spaventati e isolati, perché la paura rende soli. Per questo, abbiamo bisogno di un noi. Il primo “noi” è quello della coppia (“La metà della mela”), il “noi” della famiglia, non è un caso che Lenny, mio figlio, abbia suonato la batteria in tutte le canzoni del disco. Poi c'è il “noi” che è proprio questo (riferendosi al pubblico presente): io non riesco a non pensare ai tanti “noi” che ho vissuto sul palco. Ogni volta che sono lì sopra, per due o tre ore condividiamo tutti lo stesso stato d'animo, la stessa sensazione e credo anche i principi e i valori che metto nelle mie canzoni. Poi c'è il “noi” più idealizzato che avevo già raccontato in “Non è tempo per noi”, quelli che si sentono sempre “fuori moda, fuori posto, insomma sempre fuori dai”. Sono quelli che decidono che non vogliono subire un'idea del mondo, ma che insieme possono proteggere un'idea del mondo e portarla avanti.