Ligabue: la nuova canzone, il viaggio del video e le 2 nuove date a Verona

Luciano quindi presenterà live questa nuova canzone in occasione di “30 ANNI IN UN GIORNO”, l’atteso concerto in data unica (già sold out con oltre 100mila biglietti venduti) con cui il 4 giugno l’artista inaugurerà la nuova RCF Arena di Reggio Emilia (Campovolo), uno spazio totalmente nuovo e creato rigorosamente ad hoc per la musica con una pendenza del 5% per garantire una visuale e un’acustica ottimali. Il grande evento sarà preceduto da un mini-raduno del fanclub che si terrà proprio alla RCF Arena di Reggio Emilia (Campovolo) giovedì 2 giugno.