Partiamo da Luciano Ligabue, che ha dedicato al campione azzurro un messaggio molto sentito: “Jannik Sinner, ormai, ci ha tutti come tifosi, ma vincere una finale così importante dopo essere stato sotto due set la dice lunga non solo sulle qualità tennistiche ma soprattutto sulla determinazione, la capacità di resistere e quella di non uscire mai dal campo senza prima aver dato il massimo. Un esempio importante”.