Magmamemoria è il nuovo album di brani inediti di Levante: “Il duetto con Carmen Consoli? Un traguardo”, afferma la cantante. “L'allenamento” per il concerto al Forum di Milano, i consigli da “prof social” per Instagram e web, la voce “pazzesca” di Gianni Morandi nella sua canzone “Mediterraneo”, la Sicilia e Torino: nella video intervista #atupertu l'artista si racconta, svelando anche che le piacerebbe collaborare con altre donne e duettare con altre cantautrici, perché crede nelle “femmine della musica”.

LE DONNE. Nel nuovo album Magmamemoria, Levante ha realizzato un sogno cantando con Carmen Consoli nel brano Lo stretto necessario. Ha altri duetti dei sogni? “Mi piacerebbe tanto collaborare con altre donne, credo nelle femmine della musica italiana e internazionale. Sicuramente Carmen è stata un grande traguardo per me, però, perché no, duetterei con altre cantautrici, per esempio”.

IL CONCERTO. Il 23 novembre 2019, la cantante realizzerà un altro sogno: il concerto al Forum di Assago a Milano, in cui canterà per la prima volta dal vivo i brani di Magmamemoria, il nuovo album presentato in diretta ieri a Radio Italia. Come si prepara per un evento così grande? “È una data che effettivamente mi mette un po' d'ansia, non posso negare di essere molto emozionata. Ti devo confessare che, quando sono in ansia, cerco di fingere di non esserlo, faccio come se non esistesse quella data. Tre settimane prima inizierò ad allenarmi, a fare una serie di esercizi anche per la voce e a entrare in quel copione, perché questo live avrà una scaletta molto precisa e studiata: comincerò a studiare e a prepararmi, però per il resto lascio che l'emotività mi travolga”.

GIANNI MORANDI. Levante è anche autrice per altri, ha scritto ad esempio per l'Eterno Ragazzo: “Nell'ultimo periodo è stato un po' difficile dedicarmi anche alla sfera autoriale per altri artisti perché ho avuto i live, Magmamemoria, i due romanzi: ho spaziato un po'... Però mi piace scrivere per altri e sentire le mie parole interpretate in un altro modo, anche totalmente diverso da come l'avevo immaginato: ad esempio 'Mediterraneo', che ho scritto per Morandi, lui l'ha fatta sua ed è pazzesca, sentire la sua voce cantare una mia canzone è stato molto emozionante”.

3 CONSIGLI SOCIAL. La cantante è seguitissima su Instagram e sul web. È appena nato il primo corso di laurea italiano per diventare influencer: se Levante fosse docente in questo corso, quale strategia social insegnerebbe? “Ti ringrazio ma non mi ritengo un influencer. So di avere una personalità molto definita, questo effettivamente si rispecchia tantissimo anche nel mio modo di vestire e approcciare le persone, forse è questa la potenza del mio linguaggio, semplicemente”.

In una prima ipotetica lezione, Levante potrebbe quindi “consigliare, più che insegnare, a chi vuole intraprendere questa strada” tre principi da seguire sui social:

1. Essere molto coerente con se stessi

2. Avere un'identità propria

3. L'imitazione non porta da nessuna parte, non ne abbiamo bisogno

TORINO E SICILIA. La cantante è catanese e vive a Torino. Cosa le manca di più della Sicilia quando è al nord e viceversa?

“Quando sono a Torino mi manca tantissimo il clima della Sicilia, il mare ma anche proprio le atmosfere della mia terra, le persone, il calore, quel tipo di accoglienza: c'è un'attenzione diversa all'altro. Invece di Torino, quando sono in Sicilia, mi manca l'opposto: la tranquillità, quel modo di vivere un po' più individuale. Sono un doppio in questo, sono abbastanza scissa, non è un caso che io sia del segno dei Gemelli...”.