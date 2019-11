Levante è a Il tempo dei nuovi eroi di Oscar di Montigny, tra i brani di Magmamemoria e il live ad Assago: la puntata con la cantante, seguitissima su Instagram, è in onda su Radio Italia mercoledì alle 23:00 circa e su Radio Italia TV giovedì alle 22:20.

Levante, cantautrice, scrittrice e icona pop, è la nuova stella della musica italiana ma è prima di tutto una giovane catanese trapiantata a Torino. Con la musica come compagna, quello di Levante è anche il viaggio di guarigione di un'eroina ferita dalla vita: lasciare la Sicilia e arrivare in Piemonte, per lei, significa rialzarsi e superare il dolore inferto dalla perdita del padre.

Ovunque la porti il suo viaggio, Levante resta molto legata alla Sicilia e alla sua energia travolgente; la sua terra, potente e vulcanica, è l'impronta più grande che lei abbia avuto: la cantante è come un albero che si è spostato ma che non ha mai perso il terreno da cui è nato. Alla Sicilia, Levante ha dedicato il brano e il video Lo stretto necessario con Carmen Consoli nel nuovo album Magmamemoria. Dallo stretto di Messina, la cantante arriva a Torino e poi si fa conoscere in tutta Italia con i suoi brani, che sono manifesti generazionali.

Levante diventa così un punto di riferimento, soprattutto per i giovani, ma anche un'autrice di romanzi e un'icona di stile, molto seguita su Instagram e social. Nel viaggio, come tutti i nuovi eroi che raccontiamo a Il tempo de nuovi eroi, lei incontra ostacoli, difficoltà e tranelli. La musica è l'arma di Levante contro le paure: la usava già da piccola quando doveva andare nella piccola e buia cantina di casa, vincendo il timore di quel luogo con le cuffie nelle orecchie.

A volte, Levante parla dei suoi nemici anche nei brani: nell'ultimo singolo Bravi tutti voi, ad esempio, fa un inchino sarcastico di fronte alla fiera delle vanità e ai maestri del nulla. Anche questa canzone fa parte del disco Magmamemoria che Levante presenterà in concerto al Forum di Assago a Milano il 23 novembre 2019.

Levante è protagonista de Il tempo dei nuovi eroi in onda alle 23:00 circa di mercoledì 6 novembre 2019 su Radio Italia e alle 22:20 di giovedì 7 su Radio Italia Tv, con un’intervista a bordo palco del Verti Music Place, quarta ospite di questa quarta stagione del programma di Oscar di Montigny la settimana dopo il visionario Francesco Mondora. Tutte le puntate sono disponibili nella pagina dedicata di radioitalia.it sia nel format radiofonico sia nel format televisivo.