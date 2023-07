Levante racconta il suo ritorno alle origini per RADIO ITALIA LIVE – IL CONCERTO

Sì, è stato un percorso strano. L’ho scritta in una sessione con altri autori e non pensavo di farla per me. Era una canzoncina super leggera e ci ho buttato sopra un testo nostalgico. Non ha trovato casa in altri artisti, però non abbiamo nemmeno bussato. Qualche settimana fa, ho scoperto che mi mancava la canzone dell’estate e quindi questa era perfetta. Adesso è entrata anche in “Opera Futura”, il mio ultimo album.