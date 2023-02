Levante: “Ecco perché ho scelto 'Vivere' di Vasco Rossi per la serata delle cover”

È stato un percorso difficile: io sapevo di essere diventata una casa per la mia vita in grembo. Mi sono sentita magica e vicina a Dio. Ma il distacco e l’abbandono dopo il parto non mi facevano riconoscere più. Mi sentivo una casa vuota, come delle macerie. Il discorso non era tanto voler ritornare magra come prima, ma era proprio un non riconoscersi. E in questo la testa non aiuta in quel momento. Piano piano questa cosa se ne va e il buio si attenua e diventa luce. Un anno fa non immaginavo di essere qui a cantare questa me. Sono di nuovo me: per questo scoppio in lacrime sul palco dell’Ariston.