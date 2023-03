Le Vibrazioni: annunciate le date dei loro prossimi concerti, scoprile qui!

Il tour catapulterà i fan in estate già dal 9 aprile, quando si terrà il primo live a Grotte (AG). Riferendosi alle numerose date riportate nel post, Le Vibrazioni hanno chiesto ai fan: "qual è la prima a cui ci raggiungerete per #RidereAncora assieme?", nominando così il titolo dell'ultimo singolo. "Ridere ancora" ha la particolarità di essere stato il primo brano scritto durante la pandemia, come raccontato dal frontman Francesco Sarcina.