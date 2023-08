Le dediche di Eros Ramazzotti e Gianni Morandi per le loro amate

“Non sente le parole della gente, è sordo, testardo maledettamente profondo, non ha ETÁ, fa male fa bene, non si nasconde, insegna, accresce,a volte è feroce oltre ogni limite, ed è il lato oscuro del suo essere irrazionale, è bello ma anche incognito, viviamolo fino in fondo questo amore, vivetelo fino in fondo, tutti, senza paura. Ti amo”, ha scritto su Instagram Eros Ramazzotti a corredo di una foto in cui lo si vede mentre si avvicina alla sua amata per dare un bacio.