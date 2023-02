LDA si è auto-preso al FantaSanremo: la sua squadra completa e il capitano

Oltre al FantaSanremo, LDA è forte con la sua musica, quella del nuovo album “Quello che fa bene”, in uscita il 17 febbraio. Dentro c’è una traccia intitolata “Litigare sottovoce”. “Sono una persona molto calma e tranquilla, non urlo né mi agito. Quindi, quando litigo, posso anche parlare come sto parlando in questo momento. Non faccio pazzie, neanche quando litigo”, ha spiegato lui.