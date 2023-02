FantaSanremo 2023: LDA al comando della classifica dopo la seconda serata

LDA e Ariete ad esempio hanno inaugurato le visite al Bar da Papalina, il quartier generale del team del FantaSanremo trasferitosi in questa settimana dalle Marche al Palafiori, per conquistare i 25 punti assegnati all'artista che “lascia un caffè sospeso da Papalina per un altro artista in gara”. LDA ha lasciato il caffè sospeso per i Cugini di Campagna, mentre Ariete ha tirato in ballo Gianluca Grignani. Sempre LDA, ieri letteralmente scatenato, ha conquistato anche 20 punti ricevendo e accettando una proposta di matrimonio espressa dalla sua fidanzata su Twitter (la stessa cosa ha fatto anche Sethu) e ulteriori 30 battendo il cinque con la statua di Mike Buongiorno.