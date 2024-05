Lazza: una nuova "doppietta" dopo il doppio sold out al Forum

A proposito di Sanremo 2024, altri due pezzi in gara hanno ricevuto una certificazione: La rabbia non ti basta di BigMama l’Oro e Due Altalene di Mr.Rain il Platino. Fra i dati della FIMI della settimana spicca un altro Platino ottenuto da due artisti protagonisti di RADIO ITALIA LIVE – IL CONCERTO in Piazza Duomo a Milano: si tratta di Geolier & Ultimo e del loro primo duetto, L’ultima Poesia.