Lazza, “Sirio” 20 volte primo: “Non era mai successo. Scusami Vasco Rossi”

Lazza aveva eguagliato il primato di Vasco Rossi di permanenza al umero 1 della chart FIMI/GfK la scorsa settimana, durante Sanremo 2023: ora con “Sirio”, conquista per la ventesima settimana dalla release la vetta della classifica degli album più venduti in Italia, stabilendo un record assoluto e spostando ancora più in alto l’asticella per la musica italiana e non solo.