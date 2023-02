Anche “Supereroi”, il brano di Mr. Rain arrivato terzo al Festival, era perfetto per incorniciare la vittoria del Milan per uno a zero sul Tottenham tra le partite di andata in questi ottavi di Champions League 2023: l’intensità del pezzo ha emozionato anche lo stadio di Milano. L’artista non si è fatto scappare la foto con Paolo Maldini.