Lazza, non contento di aver già realizzato il disco rap (“Sirio”) più certificato della storia della musica italiana, allunga la lista dei suoi Dischi di Platino: “Cenere”, il brano con cui ha partecipato per la prima volta a Sanremo, raggiunge quota 7, vale a dire più di 700mila download e streaming. Il nuovo straordinario risultato arriva mentre Lazza si trova oltreoceano, a Los Angeles, per lavorare apparentemente a nuova musica.