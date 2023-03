Lazza: “Cenere” è sempre la hit più trasmessa, l’Arena di Verona è sold out

Il brano “Cenere", con cui Jacopo Lazzarini in arte Lazza ha ottenuto il secondo posto al Festival di Sanremo 2023, è il più passato in assoluto in Italia per la seconda settimana consecutiva. Chiudono il podio altri due pezzi sanremesi: “Due” di Elodie e “Due vite” di Marco Mengoni, vincitore della kermesse.